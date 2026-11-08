ADIP y Unidos no aflojan en la Liga Amateur

Pasó una nueva jornada de la Liga Amateur Platense, y todo sigue igual. En la máxima categoría, todo sigue igual. ADIP ganó y alcanzó los 24 puntos. Mientras que Unidos de Olmos hizo lo propio e igualó la marca.

El Naranja se impuso 4-2 ante CRIBA y se mantiene en lo más alto de la tabla con 24 unidades, las mismas que acumula Unidos de Olmos, que consiguió una valiosa victoria por 2-1 frente a Brandsen luego de comenzar en desventaja.

Detrás de los líderes aparece Las Malvinas, que suma 23 puntos y se mantiene al acecho tras golear 5-0 a Fomento. Fernández fue la gran figura de la tarde con cuatro conquistas, mientras que Velázquez completó la cuenta. Peñarol, por su parte, volvió a sumar de a tres y llegó a las 22 unidades luego de vencer 2-1 a Gonnet. Landaburo y Saavedra anotaron para el ganador, mientras que Parini descontó para el Amarillo. Además, De Udaeta, arquero de Peña, le contuvo un penal a Samudio.

En los restantes encuentros, For Ever y CRISFA repartieron puntos tras igualar 1-1. Mientras que Alianza y Alumni, y Estrella frente a Everton igualaron sin goles. La fecha se completará el miércoles, desde las 18, con el cruce entre San Lorenzo y Tolosano.

DE VILLA ELVIRA A LA CIMA

En la B, Tricolores se impuso por 1-0 ante Comunidad Rural y alcanzó la cima de a tabla con 27 unidades. Y le saca un punto de diferencia a su escolta que igualó.

En otros resultados: Villa Montoro 2-2 Arg Juvenil; La Plata 0-1 San Martín; Expreso Rojo 2-1 Villa Lenci; Defensores CB 0-2 Romerense; Iris 1-1 Porteño; 5 de Mayo 1-2 Curuzú; Ringuelet 1-0 Talleres.

GONNET Y DIVE A LA FINAL

Hay finalistas en la C. DIVE superó en un caliente partido 3-0 a San Juan. Y se enfrentará a Gonnet que le ganó a Banco por 2-1.