AFA aprobó el nuevo Torneo 2027: 30 equipos, todos contra todos, una tabla y los detalles

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volverá a modificar el sistema de competencia de la máxima categoría. La decisión se tomó este jueves durante una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, realizada en Puerto Madero, y contó con el respaldo de la conducción encabezada por Claudio Tapia. River fue el único club que votó en contra de la propuesta. En tanto que Estudiantes no expresó una posición debido a que su mandatario, Juan Sebastián Verón, y Pascual Caiella se encuentran suspendidos por los incidentes ocurridos ante Rosario Central.

El nuevo esquema busca corregir algunas desigualdades del formato vigente sin avanzar hacia un campeonato tradicional de 20 equipos, una alternativa que reclaman numerosos hinchas. La cantidad de participantes seguirá siendo de 30 y la temporada tendrá tres campeones: el ganador del Apertura, el del Clausura y el equipo que finalice primero en la tabla anual. Cabe destacar que la iniciativa había sido analizada previamente por la Liga Profesional y volvió a cobrar impulso a partir de una propuesta de Carlos Anacleto, presidente de Gimnasia.

Cómo serán los torneos de Primera División en 2027

El cambio central será la eliminación de las dos zonas de 15 equipos. Desde 2027, los 30 clubes compartirán una única tabla de posiciones y disputarán 30 partidos durante el año. Cada institución se enfrentará una vez con los otros 29 equipos y tendrá un segundo encuentro frente a su clásico rival. De esta manera, se mantendrá la división del calendario en dos campeonatos, pero con una base común para la competencia anual.

El primer tramo corresponderá al Apertura. Una vez completadas las primeras 15 fechas, se establecerá la clasificación de ese torneo y los 16 mejores accederán a los playoffs para definir al campeón. La etapa eliminatoria tendrá octavos de final y cuartos de final a partido único, con ventaja de localía para el equipo que haya terminado mejor ubicado. Las semifinales y la final, en cambio, se jugarán en cancha neutral.

Después del receso comenzará el Clausura, que continuará el calendario entre las fechas 16 y 30. Para esta segunda competencia, todos los equipos arrancarán con cero puntos, sin trasladar las unidades obtenidas durante el Apertura. Sin embargo, los resultados de ambas mitades del año se acumularán en la tabla anual. Así, un equipo que haya tenido un primer semestre flojo podrá recuperarse y disputar el título del Clausura, mientras que sus puntos anteriores seguirán teniendo incidencia en la clasificación general. Al finalizar la fecha 30, los 16 mejores del Clausura también avanzarán a los playoffs, con el mismo sistema de eliminación directa establecido para el primer torneo.

Tres campeones y sin cambios en los descensos

El nuevo formato mantendrá tres títulos en juego durante la temporada. El primero será para el ganador del Apertura; el segundo, para el vencedor del Clausura; y el tercero corresponderá al equipo que termine en lo más alto de la tabla anual, integrada por los puntos sumados en ambos campeonatos. La clasificación a las copas internacionales y el sistema de descensos continuarán sin modificaciones. Tampoco prosperó una alternativa que contemplaba otorgar al tercero de la tabla anual un lugar en la Copa Sudamericana y hacer que el noveno disputara el repechaje de la Copa Libertadores.

La continuidad de los 30 participantes fue determinante para diseñar la nueva estructura. La dirigencia de la AFA descartó reducir el número de clubes y optó por un modelo que combina una tabla general con dos torneos cortos y definiciones mediante playoffs.

Por qué la AFA decidió cambiar el formato

La reforma apunta a resolver dos problemas que presentaba el sistema aprobado en diciembre de 2024. El primero estaba relacionado con la tabla anual, que desde 2026 no solo define los lugares para las competiciones internacionales y uno de los descensos, sino que también consagra a un campeón.

El inconveniente surgía porque los equipos sumaban puntos en una misma clasificación pese a integrar zonas diferentes y no enfrentarse a los mismos adversarios. Esa situación podía generar diferencias en la dificultad de los calendarios entre clubes que competían por un título, por un cupo en las copas o por mantenerse en Primera. Con la eliminación de las zonas, todos los equipos tendrán un calendario común en el que se enfrentarán entre sí, con la excepción del segundo partido correspondiente al clásico.

El otro cuestionamiento estaba vinculado con el acceso a los playoffs. En el formato anterior, los ocho primeros de cada zona se clasificaban sin que importara la cantidad de puntos obtenidos en comparación con los equipos del otro grupo. Por ese motivo, podía quedar eliminado un club con más unidades que otro que sí avanzaba a la fase decisiva.

Un ejemplo se produjo en el Apertura 2025. Newell's y Defensa y Justicia terminaron novenos en la Zona A y quedaron afuera de los playoffs con 19 puntos cada uno. Instituto, en cambio, se clasificó como octavo de la Zona B con 18 unidades. El nuevo esquema eliminará esa diferencia: los 16 equipos con mejor posición en la tabla general avanzarán a las instancias eliminatorias de cada torneo.

River, el único club que rechazó la propuesta, y Estudiantes, de "oyente"

La modificación recibió el respaldo de la conducción de la AFA, pero River volvió a expresar sus diferencias con la estructura de 30 equipos. El club de Núñez estuvo representado por su vicepresidente segundo, Ignacio Villarroel. Si bien reconoció los cambios previstos, mantuvo su rechazo a la cantidad de participantes y dejó en claro que no acompañaría el proyecto.

Durante el encuentro, Tapia sostuvo que la posibilidad de reducir el número de clubes ya había sido debatida en distintas oportunidades. En ese marco, afirmó que “nadie quiere 10 descensos” y consultó dos veces si alguno de los dirigentes presentes estaba dispuesto a respaldar una reducción. Ninguno levantó la mano. La postura de River quedó formalizada a través de Villarroel, quien manifestó: “No acompañamos el proyecto”. De esta manera, fue la única institución que votó en contra.

Por su parte Estudiantes, otro de los clubes enfrentados a la AFA públicamente, no expresó una posición durante la reunión. Su presidente, Juan Sebastián Verón, y Pascual Caiella se encuentran suspendidos por los incidentes ocurridos ante Rosario Central. Por ese motivo, el vocal titular Juan Martín Cerolini asistió únicamente en calidad de oyente.

Uno por uno, los cambios de formato que hizo Tapia

La modificación prevista para 2027 será una nueva etapa en una larga sucesión de reformas del fútbol argentino. Desde que Claudio Tapia asumió la presidencia de la AFA, el 29 de marzo de 2017, el campeonato de Primera División atravesó distintas estructuras, con variaciones en la cantidad de participantes, las zonas y los sistemas de definición. Tapia llegó al cargo durante la temporada 2016/17, cuando se disputaba un torneo largo con 30 equipos que se enfrentaban todos contra todos a una rueda. Boca, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, se consagró campeón de aquella competencia.

En 2019 se incorporó la Copa de la Superliga, un certamen que se disputaba una vez finalizado el campeonato y que se resolvía mediante eliminatorias. Al año siguiente, con 24 clubes en Primera, el torneo cambió su estructura: los participantes fueron distribuidos en dos grupos de 12, aunque la pandemia interrumpió la competencia después de la primera fecha. Cuando el fútbol regresó a fines de 2020, se puso en marcha la Copa Diego Maradona. Los 24 equipos se dividieron en seis grupos de cuatro integrantes y luego disputaron una segunda etapa que culminó con una final.

En 2021 se implementó una Copa de la Liga con zonas y playoffs, que convivió con un campeonato largo de todos contra todos. El sistema comenzó con 26 participantes, pasó a 28 en 2022 y se mantuvo, con diferentes ajustes, hasta 2024. La temporada 2025 trajo otra transformación importante. Con la vuelta a los 30 equipos, se eliminó el torneo largo y regresaron las denominaciones Apertura y Clausura, aunque bajo una estructura distinta de la utilizada en la década de 1990. Los clubes fueron repartidos en dos zonas de 15 y ambos campeonatos se definieron mediante playoffs.

A partir de 2027, la AFA volverá a cambiar las reglas: habrá una tabla general con los 30 equipos, dos torneos cortos y tres campeones a lo largo de la temporada. El nuevo sistema busca unificar la competencia anual sin abandonar las definiciones eliminatorias ni reducir la cantidad de participantes.