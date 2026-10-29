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FALLECIÓ A LOS 74 AÑOS

AFA dispuso un homenaje por la madre de Scaloni

Eulalia Marzetti, madre del DT

Por Redacción

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso que se realice un minuto de silencio en todos los estadios del país por la muerte de Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni, quien falleció a los 74 años.

La medida fue tomada por la Mesa Directiva e informada por el boletín n°6966. Tendrá alcance para la primera división (los partidos que se disputen por la fecha 15 del Torneo Clausura) y las principales categorías del acenso.

En el comunicado, la AFA expresa su “profundo pesar” por el fallecimiento de Eulalia y dispone del minuto de silencio “en su memoria y como muestra de respeto”. La otra medida informada es que se izaran las banderas a media asta (principalmente las que se encuentran en el predio Messi).

“En este momento de profundo dolor, la Asociación del Fútbol Argentino acompaña a Lionel Scaloni, a sus familiares y seres queridos, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias y elevando una oración por su eterno descanso” cierra el boletín.

Al enterarse de la noticia, el entrenador de la Selección voló desde España a Argentina para participar del velorio. El mismo será de carácter íntimo.

El velorio se desarrollará en las próximas horas y será de carácter privado. Lionel Scaloni acompañará a su familia en Pujato y pasará los días que considere suficiente junto a sus más cercanos.

En los próximos días se daría a conocer la lista de convocados de la Selección para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica, en la última fecha FIFA de este año.

Como se sabe, Lionel Scaloni tiene avanzada la renovación de su contrato para continuar al frente del equipo nacional por los próximos cuatro años, información que será confirmada seguramente cuando Scaloni de a conocer la lista de los jugadores convocados para los dos amistosos, a celebrarse a mediados de noviembre.

El primero de ellos, ante el combinado de Uruguay, se jugará el viernes 13 del mes que viene, en La Bombonera.

Mientras que el segundo ensayo, frente a la selección de Costa Rica, tendrá lugar en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, el martes 17.

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