AFA le pide a River que no le cobre el alquiler

El presidente de AFA Claudio Tapia le pidió a River que no le cobren el alquiler del Monumental para el partido de despedida de Lionel Messi con la Selección.

Según un documento institucional de la máxima autoridad del fútbol argentino, se le requirió al Millonario que ese canon sea donado a una entidad benéfica. El pedido fue de Tapia a Ignacio Villarroel, vicepresidente primero del club. El alquiler cuesta casi 500 mil dólares.

El pedido está documentado en la página web de la Liga Profesional, en un resumen de lo que dejó la reunión del Comité Ejecutivo a la cual River volvió a participar por primera vez desde marzo de este año.

“El presidente Tapia le solicitó a Villarroel que les transmita a las autoridades de su club la propuesta de la AFA de no cobrar el alquiler del Monumental a la Selección en el partido despedida de Messi, el 6 de octubre, (dada la repercusión y magnitud mundial de evento) y donar ese canon a una entidad de beneficencia”, reza en el sitio oficial.

Por el momento, el club de Núñez no dio una respuesta definitiva a la propuesta de la AFA. Cabe recordar que, además del Argentina-Benín del 6 de octubre, se espera que el sábado 3 se juegue el duelo ante Burkina Faso también en el monumental.

RIVER-VÉLEZ, AMISTOSO EN FECHA FIFA

River y Vélez jugarán un partido amistoso a puertas cerradas pasado en el predio del Millonario en Ezeiza. El objetivo es sumar rodaje en medio del parate por la fecha FIFA.

El encuentro no tiene un horario definido pero será sin público y tampoco se televisará. El Millonario adoptó la estrategia de planificar partidos amistosos contra distintos rivales en el River Camp de Ezeiza, con el objetivo de que quienes no juegan habitualmente sumen minutos.

En esta oportunidad, se estima que los habituales titulares sean los que jueguen contra el Fortín. Cabe recordar que Tobías Andrada y Santiago Beltrán fueron citados por Lionel Scaloni a la Selección argentina.