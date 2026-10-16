AFA sancionó a Verón, Caiella y Angeleri con tres meses de suspensión

El Tribunal de Disciplina dio a conocer las sanciones por los incidentes ocurridos después de la final entre Estudiantes y Rosario Central en Santiago del Estero. Además, el club platense recibió una multa de 500 entradas.

El Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer las sanciones para los dirigentes de Estudiantes por los incidentes ocurridos al término del partido frente a Rosario Central por la Supercopa Internacional, disputado en Santiago del Estero. Juan Sebastián Verón, Pascual Caiella y Marcos Angeleri recibieron tres meses de suspensión cada uno, mientras que la institución albirroja fue castigada con una multa económica.

Según la resolución, el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, fue sancionado por ingresar sin autorización al campo de juego y mantener una conducta incorrecta hacia la autoridad arbitral al finalizar el encuentro. La medida se fundamentó en los artículos 12, 13 y 23 del Código Disciplinario.

La misma sanción recayó sobre el vicepresidente segundo, Pascual Caiella, por su ingreso no autorizado al campo y su intervención en los incidentes posteriores al partido. En tanto, el director deportivo Marcos Angeleri recibió tres meses de suspensión por ingresar al terreno de juego y manifestar su desaprobación hacia la autoridad arbitral.

Además de las sanciones individuales, el Tribunal de Disciplina impuso a Estudiantes una multa equivalente a 500 v.e. por las infracciones atribuidas a sus autoridades e integrantes de la delegación, tanto en el campo de juego como en el sector de vestuarios.

La resolución se conoce tras el escándalo que se desató luego de la final de la Supercopa Internacional, en la que Rosario Central se impuso por 3-1. El encuentro estuvo marcado por las protestas de los representantes de Estudiantes contra las decisiones arbitrales y los incidentes registrados una vez terminado el partido.