Afirman que el Estadio Único será sede del Mundial 2030

El Estadio Único Diego Armando Maradona podría entrar en la disputa por albergar partidos de la Copa del Mundo 2030. Así lo afirmó el director del estadio, Fernando Islas Casares, en medio de los trabajos de remodelación del predio platense.

Aunque la FIFA habría ratificado inicialmente al Estadio Monumental de River y Rosario Central impulsaría la postulación del Gigante de Arroyito, desde La Plata buscarían fortalecer la candidatura local para recibir el inicio de la competencia en suelo argentino.

El intendente Julio Alak dio a conocer los avances de las tareas de remodelación del estadio junto a Islas Casares, quien aseguró que la estructura estaría entre las sedes oficiales de la próxima cita mundialista. La posibilidad, de todos modos, dependería de las definiciones correspondientes sobre la elección de los escenarios.

El predio, que fue escenario de la Copa América 2011 y del Mundial Sub-20 de 2023, presentaría un avance de obra del 25 por ciento y tendría prevista su reinauguración para fines de noviembre, con un posible amistoso entre las selecciones femeninas de Argentina y Alemania.

El plan integral de obras, que contaría con financiamiento de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), contemplaría la reparación de la estructura del techo, la instalación de un sistema de iluminación LED, el recambio total de las butacas y la renovación del terreno de juego con césped de nivel profesional.

Según las proyecciones de la Municipalidad, las mejoras permitirían posicionar al Diego Armando Maradona entre las infraestructuras deportivas más destacadas del país y de Sudamérica, con condiciones acordes a las exigencias de una competencia internacional de esa magnitud.

Las gestiones en torno al estadio no serían nuevas. La AFA habría firmado anteriormente un convenio para designarlo como «la casa de la Selección», bajo el nombre «Tricampeones del mundo».

Además, la cancha habría sido inspeccionada por representantes de la FIFA en 2023. En ese contexto, las declaraciones de Islas Casares volverían a poner a La Plata en la discusión sobre las posibles sedes argentinas para el Mundial 2030.