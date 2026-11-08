Agónico empate en el clásico mendocino

Independiente Rivadavia rescató un empate en el clásico mendocino ante Gimnasia de Mendoza en tiempo de descuento, que le permite soñar con volver a la Copa Libertadores.

El empate 1 a 1 tuvo las emociones en el final de cada etapa. Gimnasia arrancó en ventaja con gol de Germán Guiffrey, a los 46 minutos del primer tiempo, mientras que Luis Díaz igualó en el quinto minuto de descuento del complemento.

Además, César Florentín vio la roja en el equipo de Alfredo Berti a los 17 del primer tiempo, mientras que Luciano Cingolani llegó a la segunda amarilla a los 38 minutos de la segunda parte y dejó con 10 hombres al equipo local.

Con la igualdad, ambos conjuntos mendocinos clasificaron a los playoffs del Clausura, pero la Lepra terminó en un expectante cuarto lugar de la tabla anual que le da chances de jugar una nueva Libertadores dependiendo de las definiciones de Sudamericana, torneo local y Copa Argentina.