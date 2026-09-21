Agónico triunfo Pirata en el duelo cordobés

Belgrano se quedó con el duelo cordobés ante Estudiantes de Río Cuarto en barrio Alberdi. El Pirata le birló el triunfo al León y se impuso por 2-1. Los goles llegaron desde los bancos.

Las emociones llegaron cuando el reloj marcaba la segunda media hora de juego. Fue a partir de ese ahí que el partido entró en momento vértigo.

En este sentido, el primer gol llegó gracias al delantero Garnerone, que minutos antes había hecho su ingreso al campo de juego, para poner arriba en el marcador al León del Imperio. Sin embargo, la sonrisa riocuartense duró poco, ya que a los 37’ Gutierrez puso el 1-1 tras un contraataque feroz del campeón, también había ingresado en el segundo acto.

Ya en el final, cuando la luna se posaba sobre la cañana, el partido se hizo de ida y vuelta, y ambos tuvieron oportunidades para ponerse arriba en el marcador, pero los palos y la mala fortuna lo impidieron. Sin embargo, en el último tiro, Passerini conectó para poner el 2-1 y cifras definitivas para la victoria y festejo pirata.