El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, volvio a manifestar sus deseos de continuar al mando del conjunto nacional, al afirmar que se siente con “energías”, cuando faltan pocos meses para que concluya su contrato con la AFA. Y claró que nadie le pondrá una pistola en la cabeza para firmar.

“Cuando haya alguna novedad la vamos a comunicar”, subrayó el seleccionador, cuyo vínculo finaliza en diciembre, aunque todo indica que continuará hasta 2030.

Asimismo, sostuvo que “siempre intento vivir y comprendo lo que este puesto implica, pero creo que se pueden hacer las dos cosas y no encerrarse solo en un despacho de fútbol. Poder disfrutar es importante”.

Con respecto al partido de mañana contra Benín, que marcará la despedida de Lionel Messi del equipo albiceleste, expresó que “me lo imagino muy emotivo para todo el mundo, incluído Leo, será un día inolvidable”.

“Será su día y el de sus compañeros, que también le dieron su mayor alegría futbolística. Agradezco poder disfrutarlo y voy a ser un mero espectador”, remarcó. “Imagino que se hubiera cinco Monumentales, se llenarían. Me gustaría que la gente entienda lo que él (Messi) transmite en un campo de juego, para los compañeros, para el rival, para la gente de afuera, es lo que más vamos a extrañar”, concluyó.

Por otra parte, señaló que “Ser jugador de Selección implica jugar todos los partidos de la misma manera y eso lo rescato. Haber podido entrenar también es importante. Hacer debutar a algunos de los chicos también es lindo. Todos los chicos aprovecharon sus oportunidades. Son chicos que conocemos y nos pueden aportar”.