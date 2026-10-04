Agustín Colazo: “Cuando toca tenemos que estar preparados”

Cuando un delantero juega poco, validar sus actuaciones con goles no tiene precio. Agustín Colazo lleva tres tantos con la casaca albiazul y ha mostrado efectividad pese a jugar poco. En Mendoza, su gol sirvió para sumar un punto valioso en la cuenta final.

- ¿Que balance hiciste del empate?

- Independiente Rivadavia es un gran equipo pero tuvimos varias situaciones de gol. Me tocó convertir y ayudar al equipo, así que estoy muy contento

- El primer tiempo fue cara a cara y jugaron de igual a igual. ¿Tuvieron mejor resto físico en el final del partido?

- En la semana lo trabajamos, sabíamos que ellos dejan mucha gente en ataque por eso, a veces, quedaban mal parados. En el segundo tiempo quedó demostrado que hay un poquito más de aire y de piernas, por eso lo fuimos a buscar. Estuvimos muy cerca de darlo vuelta y sumamos un punto importante.

- ¿En el gol no tenías dudas de que estabas habilitado?

- No. Se lo decía al árbitro porque yo sentía que venía de atrás. No es que me encontré con la pelota atrás. Era muy fina pero yo estaba seguro de que estaba habilitado.

- Vino bárbaro entrar, sumar minutos y aprovecharlos con un gol tan importante.

- Siempre estamos preparados desde donde nos toque. A veces entrás y se pasa muy rápido o no te queda una situación. Lo que queda hay que aprovecharlo.

- ¿Cómo se acomodaron con los tres delanteros?

- El técnico me pidió que me quede entre los centrales y Agus bajara un poquito pero cambiamos porque él había corrido muchísimo. Y así me quedó la jugada en la que pudimos conectar con Chelo, que me dio la asistencia y me dejó solo.

- ¿Veían que podían empatar el partido?

- Tuvimos chances. A Lucas le sacó una el arquero, tuvimos situaciones como las tuvieron ellos. Tenemos que estar preparados para cuando nos toque para así poder ayudar al equipo.

- ¿Cuánto vale para ustedes haber jugado de igual a igual contra dos de los mejores de la tabla anual como Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia?

- Contra Argentinos nos fuimos con un sabor amargo porque podíamos haber sumado un poquito más, pero en la semana cuando hicimos el análisis del partido vemos que hacemos muchas cosas positivas y eso sirve para el grupo. Son dos equipos que están arriba: medirnos y haber sacado un punto es muy importante para nosotros.

- ¿Tienen que revalidar este punto el viernes frente a Atlético Tucumán?

- Esa es la idea. Hacer valer este punto, más de local y con nuestra gente.

- ¿Por dónde pasan los objetivos del equipo?

- No nos conformamos. Nosotros trabajamos pensando en la tabla anual y en terminar lo más alto posible en la zona. Se nos escaparon algunos puntos pero tratamos de mejorar para poder llegar al objetivo meternos en zona de clasificación a las copas.

- Es una linda competencia la que tienen los delanteros.

- A veces le tocó a Agus, a veces a mí, le ha tocado al Chelo. Siempre estamos a disposición, venimos entrenando muy bien y la decisión del técnico hace esperar a los otros dos, pero sabemos que el que juegue lo va a hacer bien.