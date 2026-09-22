Ahora, con la mirada puesta en la Supercopa

Después del partido de anoche en La Fortaleza, en la que cerró la décima fecha del torneo Clausura, los jugadores de Estudiantes no tendrán descanso, ya que volverán a reencontrarse hoy a partir de las 10, en City Bell, a los efectos de comenzar a preparar la final de la Supercopa Internacional contra Rosario Central, a desarrollarse el sábado que viene desde las 16, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Y en ese sentido, el entrenador Alexander Medina evaluará cómo terminaron físicamente los futbolistas que jugaron anoche ante el Granate, con la idea de empezar a delinear el equipo que irá en busca de una nueva corona.

Tendrá varios días por delante para sacar conclusiones de lo que sucedió anoche, ante de tomar decisión en la conformación de la futura formación titular.

Como las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo aún están algo lejos en el tiempo, la intención del cuerpo técnico es poner en cancha todo el potencial a favor, sabiendo que en este “mata-mata”, Estudiantes se encuentra ante la gran chance de sumar una nueva estrella a sus vitrinas.

Al promediar la semana, el Cacique comenzará a tener un panorama más claro de los jugadores que elegirá para jugar contra Rosario Central, en Santiago del estero. Como se sabe, el técnico no deja nada librado al azar, por lo que optaría por el mejor once que tenga en mano.