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EXPECTATIVA EN EL CAMPAMENTO PINCHA

Ahora debe esperar que se abra una ventana

Edwuin Cetré intenta iniciar un ataque para Estudiantes / EDLP

Por Redacción

Estudiantes tuvo que esperar hasta la agónica definición en el camppeonato Anual para saber qué valor tenía el punto conseguido en Córdoba unas horas antes. Y cuando parecía que se complicaba mucho logró verle un lado mucho más positivo que una vez terminado el partido.

El empate sabía que le alcanzaba para superar a Barracas Central e Independiente, por goles a favor. Los tres tienen 47 unidades pero el Pincha cosechó a lo largo del año una mejor diferencia entre los tantos a favor y los que recibió en contra. Por eso anoche los hinchas del Rojo no podían creer que el equipo se conformara con ganarle a Riestra por un solo gol cuando necesitaban superar a Barracas.

Pero el empate de Defensa y Justicia complicó las cosas durante mucho tiempo. En teoría Boca le iba a ganar fácil y por eso que el Halcón haya llegado hasta el minuto 50 con el 0-0 puso un signo de pregunta ya que lo superaba a Estudiantes en la tabla Anual y lo obligaba a que se abran dos ventanas para poder lograr el boleto a una copa internacional por tabla Anual, si en Montevideo pasa lo peor.

El gol de Enner Valencia en el quinto minuto de descuento modificó el escenario y ahora el Pincha necesita solo una combinación para lograr ese pequeño objetivo pero importane para seguir en el circuito internacional por un año más y ser el club que más veces viajó por el continente a lo largo de los últimos años.

Ahora necesita que Boca sea e campeón de la Copa Sudamericana y libere un cupo o bien que el campeón del torneo Clausura sea cualquiera de los 10 clubes que están por encima de la tabla Anual y la ventaja es que los diez jugarán los playoffs. En síntesis solo lo complicaría que el ganador del Clausura sea Barracas, Defensa, el Rojo, Huracán, Newell’s o Gimnasia de Mendoza si el Xeneize no gana la Sudamericana.

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