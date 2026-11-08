Ahora debe esperar que se abra una ventana

Estudiantes tuvo que esperar hasta la agónica definición en el camppeonato Anual para saber qué valor tenía el punto conseguido en Córdoba unas horas antes. Y cuando parecía que se complicaba mucho logró verle un lado mucho más positivo que una vez terminado el partido.

El empate sabía que le alcanzaba para superar a Barracas Central e Independiente, por goles a favor. Los tres tienen 47 unidades pero el Pincha cosechó a lo largo del año una mejor diferencia entre los tantos a favor y los que recibió en contra. Por eso anoche los hinchas del Rojo no podían creer que el equipo se conformara con ganarle a Riestra por un solo gol cuando necesitaban superar a Barracas.

Pero el empate de Defensa y Justicia complicó las cosas durante mucho tiempo. En teoría Boca le iba a ganar fácil y por eso que el Halcón haya llegado hasta el minuto 50 con el 0-0 puso un signo de pregunta ya que lo superaba a Estudiantes en la tabla Anual y lo obligaba a que se abran dos ventanas para poder lograr el boleto a una copa internacional por tabla Anual, si en Montevideo pasa lo peor.

El gol de Enner Valencia en el quinto minuto de descuento modificó el escenario y ahora el Pincha necesita solo una combinación para lograr ese pequeño objetivo pero importane para seguir en el circuito internacional por un año más y ser el club que más veces viajó por el continente a lo largo de los últimos años.

Ahora necesita que Boca sea e campeón de la Copa Sudamericana y libere un cupo o bien que el campeón del torneo Clausura sea cualquiera de los 10 clubes que están por encima de la tabla Anual y la ventaja es que los diez jugarán los playoffs. En síntesis solo lo complicaría que el ganador del Clausura sea Barracas, Defensa, el Rojo, Huracán, Newell’s o Gimnasia de Mendoza si el Xeneize no gana la Sudamericana.