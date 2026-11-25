El atacante de la Roma Paulo Dybala afirmó que espera terminar su carrera en su actual club, previo al partido contra el PSG, que se jugará hoy por Champions League.

“Espero que sí, para mí sería muy bonito. Llegué a Italia a los 18 años y no me veo en otro lugar”, afirmó Dybala.

El delantero surgido de Instituto de Córdoba llegó a La Loba en julio de 2022 y se consolidó como referente en la cancha y también en el vestuario. Sin embargo, en el último mercado de pases llegó a quedar libre por un breve lapso de tiempo.

El campeón del mundo con la Selección argentina había declarado en ese entonces que no tenía definido su futuro, y se especulaba con que podía llegar a jugar en Boca. Ahora, su situación parece ser distinta y tiene planes de quedarse por el resto de su carrera en Italia.

“Llevo aquí casi la mitad de mi vida y soy muy feliz… Mi hija nació aquí, así que es italiana. Sí, espero quedarme en Italia el resto de mi carrera”, reafirmó Dybala en conferencia de prensa. ¿Cumplirá su deseo?