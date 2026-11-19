La definición de la Copa Libertadores sumará un hecho inédito en su historia. El encuentro decisivo entre Estudiantes y Palmeras contará por primera vez con un espectáculo musical durante el entretiempo. El brasileño Pedro Sampaio fue el artista elegido para protagonizar un show en el estadio Centenario.

El DJ, productor y cantante es uno de los referentes más destacados de la nueva generación musical de Brasil y una de las principales figuras del funk en América Latina. Reconocido por su despliegue escénico y su capacidad para conectar con grandes multitudes, Sampaio llevará al césped del Centenario una puesta en escena que combinará ritmo, baile y elementos inspirados directamente en la cultura del fútbol sudamericano.

“Estar por primera vez en Uruguay y, justamente, en una Final de la Libertadores, hace que todo sea aún más especial. Es un honor vivir este momento en uno de los encuentros más grandiosos del fútbol sudamericano. Estoy contando los minutos para sentir de cerca la emoción de esta hinchada, esa vibración única que solo el fútbol es capaz de brindar”, celebró el elegido por la Conmebol para cantar en el show del entretiempo.

Desde la organización detallaron cómo se integrará el show dentro de la dinámica habitual de una final continental. El espectáculo musical tendrá una extensión de siete minutos y se desarrollará íntegramente dentro de los 15 minutos reglamentarios del entretiempo, respetando los tiempos deportivos del encuentro y la preparación física de los futbolistas para el complemento.

Con esta iniciativa, la Conmebol apuesta a acercar el formato de las grandes finales internacionales al fútbol sudamericano, convirtiendo el entretiempo en una experiencia de entretenimiento sin precedentes para la competencia.