Al menos ganó: jugó mal pero sumó

River necesitó una gran cantidad de jugadas de peligro y no pudo abrir el marcador hasta los 15 minutos finales, para ganare a Aldosivi por 2-0, en el José María Minella, por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026.

El primer gol del partido fue convertido por el atacante Lucas Beltrán, con un penal a los 30 minutos de la segunda etapa, mientras que Ángel Correa sentenció el resultado en 45 minutos del complemento.

Con el triunfo, el Millonario sostiene el cuarto puesto de la zona B, con 26 puntos, y necesita que Barracas no gane por cinco goles para cerrar el campeonato en esa posición para jugar de local su partido de octavos de final.

El Milloanrio fue superior en un primer tiempo pero su falta de claridad en la gran mayoría de las jugadas generó que termine los 45 minutos sin abrir el marcador.

En el inicio Thiago Almada protagonizó una buena jugada individual, en la que eludió a dos rivales, pero su remate fue tapado por el defensor Néstor Breitenbruch, en la puerta del área grande.

Más tarde el defensor Lautaro Rivero intentó sorprender con un remate desde afuera del área a los 26 minutos, pero su disparo no tuvo buena dirección y quedó en los guantes del arquero Lucas Acosta.

A los 34 minutos el que llegó fue Lucas Beltrán, con una volea de derecha que buscaba el primer palo y fue contenida por Acosta, de buena reacción.

En 40 minutos, Giovanni González se quedó con una pelota suelta sobre el costado derecho del área grande y sacó un remate rápido y bajo, al que Acosta llegó sin mayores inconvenientes.

Tres minutos más tarde, un tiro libre al borde del área grande fue ejecutado por Thiago Almada, que buscó el ángulo derecho del arquero rival e impactó su remate en el travesaño.

En el segundo tiempo Aldosivi abría el marcador en su primera llegada de peligro al arco rival, a los 13 minutos, cuando el defensor Santiago Moya lograba aprovechar un rebote ante una salida en falso del arquero Santiago Beltrán (chocó con Otamendi), aunque el tanto fue invalidado por un fuera de juego previo, tras la revisión del VAR.

Almada volvió a generar peligro con un tiro libre a los 21 minutos, con un gran remate con efecto que volvía a buscar el ángulo izquierdo de Acosta, que se impuso nuevamente: el guardameta desvió el disparo hacia arriba.

El equipo de Ponzio no pudo marcar el 1-0 hasta los 30 minutos, con un penal posterior a una mano en el área en el que Lucas Beltrán cruzó un derechazo bajo, para darle la ventaja a River.

Ya con tiempo cumplido, una buena combinación por izquierda permitió que Francisco Ortega llegue hasta el fondo por izquierda y tire el centro atrás para Ángel Correa, que cruzó su remate de derecha a la carrera para marcar el 2-0 final.