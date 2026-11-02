Al Millonario se le complicó el objetivo de meterse en Libertadores

En el plano futbolístico, lo cierto es que con la derrota en el Superclásico, al conjunto de Núñez se le ensanchó más el camino para intentar meterse en la Copa Libertadores, un objetivo en el cual ya de por si estaba complicado.

Con el revés frente a Boca, ahora el Millonario deberá derrotar a Aldosivi en Mar del Plata en la última fecha de la fase de grupos y esperar otros resultados. Sabiendo que ya no podrá meterse entre los primeros cuatro de la tabla anual, ahora los dirigidos por Leonardo Ponzio tendrán que sumar de a tres ante el Tiburón y esperar que Instituto o Gimnasia no ganen, para aspirar a quedar en el sexto puesto. Pero eso no es todo, aún llegando a esa ubicación, tendrá que aguardar que se liberen dos o tres cupos, algo que podría ocurrir en caso de que el Xeneize se corone en Copa Sudamericana o Copa Argentina, lo que habilitaría uno o dos lugares. Por otra parte, deberá rezar para que alguno de los equipos que hoy por hoy están por encima en la tabla anual, se adueñe del Torneo Clausura, lo que haría que se libere otro lugar.

Sin embargo, tiene también otra vía en la que si depende de si mismo, la de clasificar a los playoff del campeonato y terminar coronándose campeón, lo que le daría el boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Así, mientras se ubica actualmente en puestos de clasificación a Copa Sudamericana, está obligado a ganar, hacer cuentas y esperar distintas definiciones.