Alan Jones: murió el histórico rival del “Lole”

El automovilismo internacional despide a Alan Jones, el expiloto australiano que conquistó el campeonato mundial de Fórmula 1 en 1980 y quedó ligado a una de las rivalidades más recordadas de la categoría. Murió a los 80 años, tras atravesar una breve enfermedad.

A lo largo de su carrera en la máxima categoría, Jones consiguió 12 victorias en grandes premios y se convirtió en el segundo australiano en obtener el título mundial, después de Jack Brabham.

En la historia de Jones también quedó grabada su conflictiva relación con Carlos Alberto Reutemann. Ambos compartieron equipo en Williams durante una etapa en la que la escudería buscaba consolidarse entre las principales protagonistas de la Fórmula 1.

La convivencia entre el australiano y el argentino estuvo atravesada por la competencia interna. El episodio que terminó de exponer las diferencias ocurrió en el Gran Premio de Brasil de 1981, disputado en el circuito de Jacarepaguá.

Bajo una intensa lluvia, Reutemann lideraba la carrera cuando desde el equipo le enviaron una indicación para que cediera el primer puesto a su compañero. La orden llegó mediante un cartel que llevaba los apellidos de ambos pilotos: “JONES-REUT”.

La instrucción respondía a la jerarquía que Williams había establecido dentro de la escudería. Sin embargo, “Lole” decidió no acatarla y mantuvo su posición hasta cruzar la bandera a cuadros.

La decisión provocó el enojo de Jones, que no subió al podio. El episodio profundizó las diferencias entre ambos y abrió una disputa interna que condicionó el funcionamiento del equipo durante el resto de la temporada.

La tensión llegó hasta la definición del campeonato. En el Gran Premio de Las Vegas de 1981, Reutemann todavía tenía posibilidades de consagrarse, pero finalizó quinto y perdió el título por un punto frente al brasileño Nelson Piquet. Jones ganó aquella carrera.

La rivalidad entre ambos quedó como uno de los capítulos más recordados de la trayectoria internacional de Reutemann y de la historia de Williams.

La temporada de 1980 fue la de su consagración. Jones ganó cinco grandes premios (Argentina, Francia, Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos). Esos resultados le permitieron quedarse con el campeonato mundial y convertirse en una de las principales figuras de la categoría.

Al finalizar 1981 anunció su retiro, aunque regresó en distintas oportunidades antes de disputar su último Gran Premio en 1986.