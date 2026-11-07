Alarma en Estudiantes: Joaquín Correa se retiró lesionado y preocupa de cara a la final de la Libertadores

La preocupación volvió a aparecer en Estudiantes en un momento clave de la temporada. A pocos días de disputar la final de la Copa Libertadores en Montevideo ante Palmeiras, Joaquín Correa debió abandonar el campo de juego a los 25 minutos del segundo tiempo en el partido ante Talleres en Córdoba tras sentir una molestia física.

El mediocampista albirrojo sintió un tirón muscular que le impidió continuar y pidió la variante de inmediato, dejando su lugar en el terreno de juego entre gestos de absoluta preocupación y desazón.

La lesión del atacante genera un impacto directo en la planificación del Cacique Medina, sobre todo teniendo en cuenta el historial físico reciente de Correa. En el cruce decisivo por los cuartos de final de la Copa Libertadores en San Pablo, sufrió un desgarro (lesión muscular grado 2 en el bíceps femoral de la pierna izquierda) que lo marginó durante varias semanas de las canchas.

Tras haber retornado con minutos de juego, esta nueva dolencia sufrida ante Talleres reabre los fantasmas sobre su estado muscular y compromete seriamente su presencia en el choque decisivo por el título continental.

En ese sentido, se espera que el cuerpo médico de Estudiantes le realice estudios de imagen en las próximas horas para determinar si se trata de una sobrecarga o si se confirmó un nuevo desgarro que lo podría dejar afuera de la gran final ante Palmeiras.