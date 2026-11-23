River terminó el partido ante Lanús con dos preocupaciones que exceden el resultado. Lucas Beltrán y Marcos Acuña debieron abandonar el campo de juego antes de tiempo por distintas molestias físicas y encendieron las alarmas en el cuerpo técnico, que ahora deberá evaluar la evolución de ambos futbolistas de cara a los Cuartos de final del Torneo Clausura.

El primero en salir fue Acuña. A los 12 minutos del segundo tiempo, el lateral sintió una molestia en la zona de la ingle y no pudo continuar. Ante la situación, el entrenador decidió reemplazarlo por Ortega, que ingresó para ocupar su lugar y darle continuidad al equipo en un momento en el que el partido todavía estaba en pleno desarrollo.

La situación de Beltrán también generó preocupación. El delantero terminó saliendo rengueando, luego de sufrir un golpe en el tobillo que le impidió seguir con normalidad. Driussi fue el encargado de ingresar en su lugar, mientras el atacante se retiraba con evidentes signos de dolor.

Más allá de los cambios obligados, las lesiones dejaron un interrogante abierto para River. Tanto el marcador de punta izquierdo como delantero deberán ser evaluados en las próximas horas para determinar el alcance de las molestias y conocer si se trata de situaciones que puedan dejarlos afuera de los próximos partidos o si, por el contrario, podrán recuperarse rápidamente.

cuota goleadora de andrada

En la tarde de ayer, en el Monumental ante Lanús, Tobías Andrada marcó su segundo gol con la camiseta de River. El anterior había sido en la victoria por 2-1 frente a Atlético Tucumán por la novena fecha del certamen, el pasado 12 se septiembre.