La polémica por el pasillo de espaldas que Estudiantes de La Plata le realizó a Rosario Central el año pasado sumó una nueva voz. Inesperada. El expresidente de la Nación, Alberto Fernández, cuestionó la decisión del Pincha, defendió el reconocimiento que recibió el conjunto rosarino como campeón de la Liga 2025 y también sorprendió con una valoración positiva de la gestión de Claudio Chiqui Tapia al frente de la AFA.

"Algún reconocimiento se merece Rosario Central. Fue el mejor equipo del año. No me gustó el pasillo de Estudiantes, me parece injusto. Estaban jugando contra el equipo que más puntos había hecho en el año", expresó Fernández -hincha de Argentinos- durante una entrevista en el programa Bajo Tribuna.

El exmandatario volvió así sobre uno de los episodios más controvertidos del fútbol argentino durante 2025, cuando la AFA decidió reconocer a Rosario Central como campeón de Liga por haber terminado primero en la tabla anual. La determinación generó cuestionamientos porque esa distinción no estaba contemplada originalmente entre los títulos en disputa.

En ese contexto, Fernández consideró que el equipo rosarino merecía un reconocimiento por su rendimiento a lo largo de la temporada, aunque también hizo una salvedad sobre la forma en que se instrumentó la decisión de la conducción del fútbol argentino.

"Lo que no suena razonable es que sea un premio no previsto. Ahora, si es un premio así, pero tenés previsto que hay una tabla anual y el primero, el segundo y el tercero entran a la Libertadores", explicó. De todos modos, insistió en que Central había sido el equipo de mejor rendimiento durante el año.

Por último, Alberto Fernández también dejó una definición sobre la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino y realizó un balance favorable de la gestión de Claudio Tapia. "Nos sacó dos veces campeones de América y una vez del mundo. La verdad es que su gestión es bastante mejor de lo que pensé que iba a ser", sostuvo el expresidente.