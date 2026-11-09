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VENCIÓ A BEN SHELTON

Alcaraz, dueño del Masters 1000 de París

Alcaraz levanta el trofeo / AFP

Por Redacción

Carlos Alcaraz sigue atravesando uno de los mejores momentos de la temporada. El español se consagró campeón del Masters 1000 de París tras vencer al estadounidense Ben Shelton por 7-6 (5) y 7-5 en la final disputada en el Plenitude Arena.

Con el triunfo, Alcaraz levantó su segundo título consecutivo, luego de haberse coronado la semana pasada en Viena, y alcanzó el quinto trofeo del año. Además, sumó el titulo 29 de su carrera y conquistó por primera vez el prestigioso torneo parisino.

Alcaraz, segundo preclasificado del certamen, celebró con emoción después de cerrar el partido en su segundo punto para campeonato gracias a un espectacular revés paralelo. Visiblemente emocionado, sonrió y estuvo al borde de las lágrimas tras conseguir un objetivo que perseguía desde hace tiempo.

“Es algo que he buscado durante mucho tiempo. Una de las derrotas más duras de mi carrera fue aquí”, expresó Alcaraz. “Finalmente encontré mi nivel en este torneo. Encontré el camino correcto y la manera adecuada de hacer las cosas”, subrayó el español.

El español llegará con confianza a las Finales ATP, que comenzarán el domingo en Turín y donde intentará conquistar por primera vez el título que reúne a los mejores jugadores de la temporada. “Esta semana di un paso adelante mentalmente. Traté de mantenerme positivo y fuerte en cada partido. Estoy feliz de haber controlado mis emociones”, destacó.

La final fue cerrada y exigente para ambos. Alcaraz salvó seis puntos de quiebre en el primer set y logró recuperarse de una ruptura en el segundo parcial. Shelton, que conectó 12 aces, complicó durante gran parte del encuentro con la potencia de su servicio.

“Siempre está listo para atacar después del saque. Es muy difícil controlar esa pelota porque no solo viene rápida, sino también con mucha potencia”, explicó Alcaraz.

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