Carlos Alcaraz, número tres del mundo, aseguró su presencia en las semifinales de las ATP Finals de Turín tras la victoria del estadounidense Frances Tiafoe (8) frente al italiano Flavio Cobolli (6). Tras haber superado a Tiafoe, en la jornada del lunes (6-2 y 6-2), el español arrolló al ruso Daniil Medvedev (5) por 6-2 y 6-4.

Con la victoria del estadounidense Tiafoe sobre el local por 7-6 y 6-0, selló sus pasajes para la ronda de los cuatro mejores ya como ganador del Grupo Ivan Lendl.

El español es el segundo jugador clasificado para las semifinales tras el número uno Alexander Zverev, que también ganó sus dos primeros partidos.

Alcaraz llegó al encuentro con su rodilla derecha vendada, y durante el choque ante el ruso solicitó la entrada del kinesiólogo en el inicio del segundo set para un masaje, antes de que le fuera vendado su muslo izquierdo, encendiendo las alarmas.

“Pequeños problemas físicos, pero creo que todo el mundo pudo comprobar que podía jugar un buen tenis, que podía moverme bien”, dijo Alcaraz tras la victoria, que espera conocer al segundo del grupo John McEnroe para jugar en semifinales.

Luego, en su conferencia de prensa, dio más detalles sobre lo ocurrido. “Estaba jugando muy bien y, de repente, sentí un pequeño problema en los isquiotibiales, aunque creo que no es nada importante. Pude seguir jugando a un muy buen nivel desde ese momento y hasta el final del partido”, relató.

Más adelante, Alcaraz añadió que “mantuve la calma y no moverme de una forma tan agresiva, concentrándose en mis golpes. Ahora estoy bien, pero vamos a ver qué pasa mañana (por hoy), para ver cómo evoluciona”, señaló.

En la jornada de hoy se define el grupo “John McEnroe” con los duelos Alexander Zverev-Arthur Fils y Ben Shelton-Rafael Jódar. Con el alemán ya clasificado, los otros tres jugadores tienen chances de avanzar a semifinales.