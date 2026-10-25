Aldosivi ante Belgrano en un choque decisivo

Con la necesidad de sumar de a tres para mantener sus aspiraciones de permanecer en Primera División, Aldosivi recibe desde las 14.45 a Belgrano en Mar del Plata, en la continuidad de la fecha 14 del Torneo Clausura. En otros partidos, Barracas Central recibe a Estudiantes de Río Cuarto y Central Córdoba hace lo propio con Vélez. Ambos juegos van a las 21.30.

El Tiburón viene de caer 2-1 ante el León del Imperio. Con 16 puntos en la tabla Anual, se ubica en el anteúltimo puesto y está obligado a ganar para intentar descontar la diferencia con sus rivales directos, cuando restan tres fechas para el cierre de la fase regular.

Por su parte, Belgrano llega tras perder 3-0 ante River en Córdoba y buscará recuperarse para mantenerse entre los protagonistas de la Zona B. El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski suma 22 puntos y se encuentra en el tercer puesto de su grupo.

Ya entrada la noche, Vélez buscará descontarle puntos a Instituto en la cima del grupo A, al visitar al Ferroviario en Santiago del Estero. En tanto que el Guapo buscará sumar en su casa para permaneces en puestos de playoffs.