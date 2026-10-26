Aldosivi ganó y se ilusiona con seguir en Primera

Aldosivi encontró agua en medio del desierto. El Tiburón consiguió un triunfo aliviador en Mar del Plata al vencer por 1-0 a Belgrano y sigue soñando con la permanencia en Primera División.

Los dirigidos por Sanguinetti estaban obligados a ganar para mantener viva la ilusión de quedarse en la categoría. Sin embargo, la victoria no les garantiza la salvación, ya que dependen de lo que suceda con Deportivo Riestra, que está cuatro puntos por detrás y no deberá ganar esta noche ante Instituto.

El conjunto marplatense encontró la ventaja a los 20’ de partido, luego de una jugada que tuvo como protagonistas a Palavecino, Cordero y Vombergar. Tras un centro desde la derecha, Cordero peinó la pelota dentro del área y el delantero apareció para conectar de cabeza y marcar el 1-0. Como dice la ley, dos cabezazos en el área suelen terminar en gol.

Con ese tanto, consiguió una victoria fundamental para alimentar la esperanza de seguir en Primera. Ahora, el Tiburón deberá esperar una mano de Instituto para continuar con vida en la lucha por la permanencia.