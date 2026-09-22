Aldosivi ganó y sueña con la permanencia

Aldosivi, en su afán de mantener la categoría, consiguió un triunfo de oro en Mar del Plata para tener esperanzas de permanencia. Con un 1 a 0 merecido, el Tiburón le ganó a Atlético Tucumán y sueña con el milagro.

El elenco marplatense generó dos chances en el arranque del encuentro. Al cuarto de hora, Tomás Fernández remató en el área chica apenas ancho. Y, a los 19 minutos, Lucas Castro (ex Gimnasia) remató sin ángulo a la cara externa de la red.

Los de Julio César Falcioni apenas probaron con zapatazos desviados de Lautaro Godoy. Mientras tanto Javier Sanguinetti sufría por dos lesiones en defensa antes del descanso.

A los 11 minutos, Santiago Moya pisó el área grande y descargó hacia su izquierda. Fernández le pegó de primera y le rompió literalmente el arco a Luis Ingolotti para quedarse conla victoria encender la ilusión en el José María Minella.