Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
1-0 A ATLÉTICO TUCUMÁN

Aldosivi ganó y sueña con la permanencia

X (@LigaAFA)

Por Redacción

Aldosivi, en su afán de mantener la categoría, consiguió un triunfo de oro en Mar del Plata para tener esperanzas de permanencia. Con un 1 a 0 merecido, el Tiburón le ganó a Atlético Tucumán y sueña con el milagro.

El elenco marplatense generó dos chances en el arranque del encuentro. Al cuarto de hora, Tomás Fernández remató en el área chica apenas ancho. Y, a los 19 minutos, Lucas Castro (ex Gimnasia) remató sin ángulo a la cara externa de la red.

Los de Julio César Falcioni apenas probaron con zapatazos desviados de Lautaro Godoy. Mientras tanto Javier Sanguinetti sufría por dos lesiones en defensa antes del descanso.

A los 11 minutos, Santiago Moya pisó el área grande y descargó hacia su izquierda. Fernández le pegó de primera y le rompió literalmente el arco a Luis Ingolotti para quedarse conla victoria encender la ilusión en el José María Minella.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?