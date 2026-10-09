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Aldosivi se juega una de sus últimas cartas

Por Redacción

Aldosivi buscará hoy desde las 14:30 en Mar del Plata el resultado que necesita para seguir con alguna chance de salvar la categoría: tiene que derrotar a Sarmiento. El partido presenta dos realidades distintas para ambos clubes. El Tiburón llega muy comprometido por lo que necesita sumar de a tres con urgencia en condición de local. Por su parte, el conjunto de Junín, dirigido por Facundo Sava, se ubica en puestos de clasificación a los playoffs.

En tanto en Santa Fe chocarán Unión-Defensa y Justicia, también un cruce de realidades diferentes. El equipo dirigido por Leonardo Madelón llega en una situación compleja tras sufrir tres derrotas consecutivas y necesita una victoria para no perder pisada en la pelea por la clasificación a los playoffs. El Halcón, bajo la conducción técnica de Julio Vaccari, atraviesa una realidad muy diferente: se encuentra en la 3° posición de la Zona A con 21 puntos, en plena zona de clasificación.

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