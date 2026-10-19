Aldosivi y una derrota que lo dejó al borde del abismo

Tarde, ya descendido, Estudiantes de Río Cuarto le dio una alegría a su gente. Solo por el honor, le dio vuelta el partido en dos minutos a Aldosivi y casi lo condenó a acompañarlo a la Primera Nacional, ya que en la tabla anual quedó seis puntos por debajo de Deportivo Riestra -que hoy recibirá a Unión- con solo nueve en juego.

El Tiburón marplatense parecía meterle presión al Malevo para el partido de esta noche con el tanto de Andrés Vombergar, que empujó el balón sobre la línea tras una buena acción de Agustín Palavecino. El 1 a 0 le daba cierto alivio al equipo de Javier Sanguinetti, que asumió el cargo en una situación muy compleja.

Sin embargo, el León del Imperio fue por el empate y en apenas dos minutos se llevó el premio mayor. A los 40 del complemento, Ibrahim Hesar logró el empate local y Gabriel Alanís sobre los 42 terminó de hundir a Aldosivi y le dio la tercera victoria de la temporada al conjunto cordobés, que había llegado descendido al compromiso de ayer por la tarde en el Candini.