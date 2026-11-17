Por la sexta y última fecha de la fase de grupos del grupo 2 de la Liga A, Alemania aplastó a Países Bajo y clasificó como líder de su zona. El encuentro, que se disputó en el Olympiastadion de Berlín, tuvo en la primera etapa los goles para la escuadra teutona de Scherhant en dos ocasiones, mientras que en el complemento, Wirtz con un doblete y Schlotterbeck pusieron números definitivos al abultado resultado, que le sirvió a los dirigidos por Jürgen Klopp para meterse entre los ocho mejores del certamen organizado por la UEFA.

Por otra parte, en el resto de los encuentros de la jornada de ayer, Kasajistán y Eslovaquia igualaron 2-2, Islas Feroe derrotó 1-0 a Moldavia, Lituania se impuso 2-1 a Liechtenstein, Estonia hizo lo propio con Bulgaria, Islandia como local le ganó 3-0 a Luxemburgo. Además, Eslovenia derrotó 3-0 como visitante a Macedonia del Norte, Suiza se aprovechó de Escocia y ganó 4-0, mientras que Grecia sumó nuevamente de a tres al derrotar 1-0 a Serbia y Malta y Gibraltar igualaron en uno.

En la tarde de hoy, desde las 16:45 hs, será el turno para Dinamarca que recibirá a Noruega, que deberá golear a los daneses para ir en busca del segundo lugar en su grupo para apuntar a pasar a cuartos de final. Mientras que Portugal, líder del grupo 4 recibirá al ya descendido a la Liga B, Gales.

A su vez, Irlanda tercero del grupo 3 de la zona B, necesita ganarle a Kosovo para meterse en el reducido por el ascenso. Por su parte, Polonia recibirá a Suecia y Bosnia Herzegovina a Rumania. Israel, ya descendido a la Liga C se enfrentará a Austria, Ucrania será anfitrión de Georgia y Hungría, en Budapest, jugará frente a Irlanda del Norte.

La fecha FIFA se cierra con varios amistosos

Mientras los seleccionados del continente europeo se encuentran disputando la UEFA Nations League, el resto de los equipos cierra una nueva fecha FIFA.

Desde las 7:00, Brasil cerrará su gira por Asia enfrentando a Singapur, mientras que desde las 10:10 hs el seleccionado de Paraguay de Gustavo Alfaro se medirá con Japón. Venezuela, otro de los sudamericanos que tendrá acción, visitará a Rusia en el Ozon Arena de Krasnodar. A su vez, Chile y Colombia chocarán en el estadio Nacional de Santiago. Ecuador hará lo propio en Guayaquil ante Bolivia y Uruguay enfrentará a República Dominicana.

Por último, en un duelo de combinados asiáticos, Qatar recibirá a Corea del Sur, Arabia Saudita se probará frente a Uzbekistán. Además, Emiratos Árabes jugará contra Siria y Kuwait con la Selección de Honduras.

De esta manera, con varios partidos en distintas partes del mundo, se cierra una nueva fecha FIFA que tendrá algunos choques para seguir de cerca antes del cierre del año.

Gales vs. Portugal y Dinamarca vs. Noruega, los partidos destacados de hoy