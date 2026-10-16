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M1000 de Shanghai

Alex Zverev saca provecho de su mejor momento

Por Redacción

Alexander Zverev le ganó en sets corridos sobre el australiano Alex de Miñaur para conseguir la clasificación a las semifinales del Masters 1000 de Shanghai.

Zverev, que es el número 2 del mundo pero que figura como primer preclasificado en el octavo M1000 de la temporada por la ausencia del italiano Jannik Sinner, se impuso por 6-4 y 6-4, luego de una hora y 17 minutos de juego.

Sin brillar, al alemán le alcanzó con ser eficaz en los momentos claves, ya que quebró el servicio de su oponente en las dos ocasiones que tuvo. Además, el australiano tuvo cinco chances de ruptura, pero no pudo capitalizar ninguna.

Este torneo encuentra a Zverev en un momento soñado, debido a que en los últimos días se aseguró terminar el año como número 1 del mundo debido a la ausencia hasta 2027 de Sinner y a las lesiones del español Carlos Alcaraz que le hicieron perderse gran parte de la temporada.

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