Alexander Medina: “El equipo me representó”

Concretada una nueva caída como visitante en el Torneo Clausura, Alexander Medina dialogó en la sala de conferencias del estadio Néstor Díaz Pérez con los medios de comunicación y para comenzar, dejó en claro sus sensaciones tras el 2-1 en contra ante el Granate y dijo: “Nunca es bueno perder, no me gusta, las formas fueron totalmente diferentes, de principio a fin vinimos a buscar la victoria. La diferencia que hubo fue la contundencia, la eficacia marcó el partido. Me voy conforme con el rendimiento del equipo. Nos falta la eficacia que es lo más importante que tiene este deporte, nos vamos con el sabor amargo de la derrota. El equipo me representó de principio a fin”. Además, reforzó su idea en relación a lo mostrado por sus dirigidos y opinó: “En frío, obviamente que los números en el campeonato son malos. No me gusta perder, pero el equipo estuvo y dio la cara. Vinimos, jugamos con personalidad. Hoy puedo mirar a la cara a mis jugadores y felicitarlos por el partido de hoy”.

Luego, en relación a la posibilidad de sumar algún refuerzo para afrontar las semifinales de la Copa Libertadores, el ex delantero de Nacional de Montevideo, declaró: “Estamos en busca de futbolistas que nos vengan a levantar la competitividad interna. En eso estamos, veremos si se puede hacer, los plazos y las opciones son acotados”.

A su vez, ante la consulta acerca del arbitraje de Nicolás Ramírez en el cierre de la fecha 10, el conductor técnico albirrojo no se guardó nada y expresó su disconformidad con lo hecho por el juez: “Hoy me voy preocupado por el arbitraje. Ramírez viene teniendo arbitrajes muy malos con nosotros. No me gusta lo que esta sucediendo, hay que unificar criterios. El arbitraje incidió netamente en el resultado y me preocupa para lo que viene, estamos viviendo situaciones que no son buenas. No queremos que nos beneficien pero tampoco que nos perjudiquen”.

Por otra parte, de cara a lo que será la final del sábado en Santiago del Estero ante Rosario Central por la Supercopa Internacional, dejó en claro la situación de Tiago Palacios y descartó la posibilidad de que pueda llegar a estar: “Tiago (Palacios) no va a estar disponible para el partido del sábado”.