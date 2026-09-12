Alexander Medina habló en conferencia después del triunfo de Estudiantes: "Era necesario"

Alexander Medina habló en conferencia de prensa después del triunfo agónico de Estudiantes ante Platense por 2 a 1. En ese marco, destacó la importancia de volver a ganar en el Torneo Clausura y valoró el rendimiento de sus jugadores en UNO.

“Es muy rescatable el triunfo porque era necesario. Hoy era un desafío importante para todos, cuando hicimos este tipo de rotaciones habíamos dado una mala imagen y solamente encontrábamos derrotas. Hoy pudimos mejorar la producción, la actitud ni que hablar”, inició el Cacique.

En ese sentido, el entrenador uruguayo resaltó la labor realizada por los futbolistas desde su llegada al club: “Yo estoy abierto a los cambios, los jugadores en el día a día y en los partidos tienen que demostrar. Esperemos que sigan evolucionando y levantando, yo creo mucho en el equipo, si nos sostuvimos en la triple competencia es gracias a nuestros futbolistas”.

Asimismo, Medina fue consultado por el estado físico de Tomás Palacios que no pudo jugar el encuentro de ida en UNO. “Lo vamos a ver con el paso de los días, no está descartado ni confirmado para el partido del miércoles. Dependerá de su evolución. Habrá que ver qué es lo mejor para todos”, afirmó.

Más tarde, el Cacique explicó los motivos por los que el colombiano Miguel Monsalve aún no sumó minutos con la camiseta del Pincha. “Viene bien, por lo que necesitábamos en estos partidos no le ha tocado jugar. Es un muy buen futbolista, también sirve para que se ponga a tono con lo que es el fútbol argentino. No tengo dudas de que cuando le toque lo va a hacer de buena manera”, señaló.

Por otra parte, el DT uruguayo no ocultó su felicidad por el rendimiento de sus delanteros en el partido ante Platense. “Siempre es positivo para todos delantero familiarizarse con el gol. Hoy pudimos ganar con tantos de los dos centrodelanteros. Adolfo (Gaich) tuvo un buen partido más allá del gol, Guido (Carrillo) está en su mejor momento desde que llegamos nosotros”, remarcó.

“A Gabi (Neves) lo vi bien, jugó un buen partido. Jalil (Elias) tuvo un rendimiento bueno a pesar de los pocos días que lleva, se adaptó rápido al club. Uno lo larga a la cancha tratando de que su experiencia le aporte al equipo. Por suerte lo hizo bien y todavía tiene margen de mejora”, argumentó.

Finalmente, Medina se refirió al rendimiento que mostró Estudiantes a lo largo del segundo semestre. “Con Vélez rotamos y perdimos bien, con Sarmiento perdimos, con Riestra perdimos. Esta no era la tónica del semestre pasado donde tuvimos buenos rendimientos y triunfos. Cuando uno quiere competir en todos los torneos hace que necesites de todos los jugadores. Lo importante es que la imagen hoy fue otra y pudimos ganar”, sentenció.