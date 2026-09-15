Alexander Medina: “Tenemos que ir a jugar con nuestra historia”

Luego del entrenamiento matutino de ayer en el Country Club, el conductor del plantel dialogó con el periodismo y para comenzar dio su visión sobre el partido que se le vendrá a su equipo el miércoles por la noche en el Neo Química Arena. Al respecto, dijo: “Tenemos una responsabilidad. Vamos a ir al frente como lo hicimos siempre. Debemos jugar con inteligencia, como ya lo hicimos en esta Copa Libertadores. Competir es ir a ganar. A mí este equipo me representó en los partidos de visitante. Tenemos que ir a jugar con nuestra historia, lo que manda nuestro club y por nuestro presente. Más allá que el equipo rival sea agresivo e intenso, también tiene una forma de jugar asociativa y tiene una propuesta muy interesante. Tenemos mucha confianza en lo que estamos haciendo”.

Además, el ex delantero, expresó sus sensaciones de lo que significa para él y sus dirigidos afrontar un choque en esta instancia copera: “Es una satisfacción y un privilegio estar en esta instancia y tener la posibilidad de pasar a una semifinal. Es muy gratificante e ilusiona”. Y dejó un mensaje para el hincha: “Le digo que crea en nosotros. El equipo está muy bien emocionalmente y futbolísticamente. Vamos a tratar de hacer un gran partido para traernos la clasificación”.

También, destacó la importancia de los tres puntos con Platense: “Sin dudas que siempre las victorias traen buenas energías. Nos tocó ganar, bienvenido sea porque era necesario, pero esto diferente. Lo que se vive en estos días es una energía especial”.

En la continuidad de su contacto con los medios, analizó al Timão: “Corinthians es el equipo que jugó contra nosotros acá. Tiene muchas cualidades, muchas figuras, es un buen equipo. A través de la propuesta de su entrenador intenta asociarse y adueñarse de la pelota. Ayer jugó con suplentes y es difícil de analizar, tomo como referencia otros partidos. Más allá de las virtudes, nosotros nos vamos a fijar mucho en nuestro equipo”.

Por otra parte, al ser consultado por el hecho de que sus dirigidos se quedaron practicando penales en el entrenamiento, el uruguayo dijo: “Como en todas las series hemos entrenado penales y vamos a seguir entrenándolos porque es una parte más del juego. Cuando es un partido oficial cambia a la hora de ejecutar, pero como le dije a los jugadores, todas las acciones se entrenan. Si vos vas a patear un penal con 50 o 60 penales en un entrenamiento vas a ir más seguro que si no lo haces. Más allá de la jerarquía, la personalidad, el cansancio y la carga emocional que llevan este tipo de cosas”.

Para culminar, habló sobre la gran ausencia que tuvo su equipo en la ida, Tomás Palacios: “Va a depender mucho de su evolución y de como se sienta. Si juega de lateral izquierdo no es una posición nueva y la línea de cinco es una alternativa que hemos entrenado, es una posibilidad. Es momento de esperar y trabajar en varias opciones para tener listo qué es lo mejor para iniciar el partido”.