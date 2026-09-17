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"Puchazo" en San Pablo

Alexis Castro: "Estudiantes no claudica, deja la vida en cada pelota" 

El volante habló tras el histórico gol en Brasil que depositó a estudiantes en las semifinales de la Copa Libertadores

Por Redacción

Alexis Castro, el autor del histórico gol de Estudiantes ante Corinthians anoche en Brasil, para derrotarlo por 1 a 0 y eliminarlo de la Copa Libertadores, se mostró emocionado y contento una vez finalizado el partido. 

 El volante, dueño de un gol que los hinchas del Pincha no van a olvidar, expresó: "No sé qué decir, estoy sin palabras. Me la pasé llorando, soy un tipo sensible".  

A su vez explicó su momento de felicidad por el buen momento que está atravesando: "Ustedes saben que fui papá hace poco, me tomo las cosas de otra manera y desde que él llegó al mundo me están saliendo las cosas de otra forma". 

Por otro lado, Pucho analizó que Estudiantes ganó "porque no dimos ninguna pelota por perdida, porque manejamos los tiempos del partido cuando teníamos que tener la pelota".  

"Cuanto tuvimos que sufrir, sufrimos. Sabemos que se sufre hasta último momento", afirmó respecto a la instancia decisiva de la Copa. 

 "En el segundo tiempo salimos muy bien, tuvimos mucho control de partido", Asimismo. destacó el papel del equipo en la parte complementaria en San Pablo. 

 Asimismo, afirmó que una clave para avanzar a las semifinales es que "este grupo no claudica nunca, que deja la vida en cada pelota". 

 "Seguimos creyendo, seguimos soñando y vamos en busca de los objetivos que tenemos este año", enfatizó de cara a lo que viene en el máximo certamen a nivel continental.

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