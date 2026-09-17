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“PUCHO” FUE CLAVE EN LA PLATA Y EN SAN PABLO

Alexis Castro: goleador y decisivo para meterse entre los cuatro mejores

El festejo descontrolado de “Pucho” Castro en el 1-0 albirrojo

Por Redacción

El mediocampista pincharrata apareció nuevamente para desatar la locura albirroja en el Neo Química Arena, así como una semana atrás lo había hecho en UNO. En la casa de Estudiantes había sido de forma prematura, a los 4’ de la primera etapa y en suelo paulista, paradójicamente, así como abrió la historia en La Plata, le puso el cierre a la clasificación del conjunto de Alexander Medina, para volver a meterse en una semifinales tras 17 años, cortando el maleficio que el Pincha cargaba desde aquella Copa Libertadores 2009 que levantó en tierras brasileñas.

“ES ALGO SOÑADO”

El goleador de la serie y héroe en la noche del Neo Química Arena habló luego de la clasificación en San Pablo y emocionado, dijo: “Es una alegría enorme, algo soñado. Este grupo viene luchando desde hace mucho tiempo, venimos haciendo las cosas muy bien, soñando mucho y hoy, en este escenario, una cancha hermosa. Ahora a descansar y a pensar en lo que viene”, cerró el mediocampista, tras anotar el segundo gol de la serie.

GONZÁLEZ PIREZ Y PALACIOS SE PIERDEN LAS SEMIS

Tras ser amonestados en la noche de ayer en San Pablo frente a Corinthians, Leandro González Pirez y Tomás Palacios alcanzaron el límite de amarillas y no podrán ser parte del primer juego de las semifinales.

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