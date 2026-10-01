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Alexis Castro llevó a su hijo recién nacido a UNO y enamoró a todos: "Mini Puchito"

Por Redacción

Alexis Castro vivió un momento especial dentro de la cancha pero no como jugador, ya que el mediocampista de Estudiantes llevó por primera vez a su hijo Tadeo al estadio UNO y compartió así en redes.

Castro fue padre junto a la periodista Paula Mur a finales de julio. Desde entonces, ambos fueron mostrando algunos momentos de esta nueva etapa, aunque esta vez llegó una escena especial: Tadeo "acompañó" a su papá por primera vez en la cancha de Estudiantes.

El futbolista y Mur se casaron el año pasado, después de varios años de noviazgo. Ahora, con la llegada de su primer hijo, la pareja atraviesa una nueva etapa que tuvo su primera postal en UNO, con los colores de Estudiantes como escenario.

Los apodos ya llegaron para "Mini Puchito" y los mensajes de amor y cariño para la pareja.

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