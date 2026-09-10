Alexis Castro pudo gritar su primer gol en Copa Libertadores

Se habían jugado apenas 4 minutos del primer tiempo, cuando Estudiantes inauguró el marcador en UNO frente al Corinthians. La jugada nació desde un córner ejecutado por Joaquín Tobio Burgos. Guido Carrillo se impuso en las alturas y su cabezazo obligó al arquero brasileño a dar un rebote. Eros Mancuso no consiguió conectar en primera instancia, pero la pelota quedó viva dentro del área y Alexis Castro apareció para empujarla y desatar el festejo de todo el estadio. El conjunto platense consiguió así un comienzo ideal en una serie que enfrenta a dos campeones de América que nunca se habían cruzado en la Copa Libertadores.

El antecedente entre ambos se remonta a la Sudamericana 2023, cuando Corinthians avanzó por penales después de que cada equipo ganara 1-0 como local. Además, el tanto tuvo un significado especial para el mediocampista: fue su primer gol en la actual edición de la Copa Libertadores y el noveno que convierte con la camiseta del Pincha, en 63 partidos.

Su anterior festejo había sido justamente en el clásico ante Gimnasia, por lo que volvió a aparecer en un partido de máxima importancia para el conjunto dirigido el Cacique.

La temprana conquista de Estudiantes es una de las más rápidas en el certamen. Desde lo estadístico, el gol más rápido que marcó el Pincha en Copa Libertadores fue de José Sosa, a los 8 segundos. Ocurrió el 18 de febrero de 2010, en la derrota albirroja contra Alianza Lima por 4-1.