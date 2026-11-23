Thiago Almada tuvo una tarde de desahogo en el Monumental. Después de algunos partidos en los que su nivel estuvo lejos de lo esperado y de las críticas que comenzaron a recaer sobre su rendimiento, el volante encontró una respuesta dentro de la cancha. Fue la gran figura en el triunfo de River ante Lanús, marcó dos goles, participó en el restante y se convirtió en el principal responsable de una clasificación que tuvo más sufrimiento del previsto.

Una vez finalizado el encuentro, el futbolista reconoció que no atravesaba su mejor momento y que las últimas semanas tampoco habían sido sencillas fuera del campo. “Sabía que no estaba teniendo un buen nivel. Estuve unos días difíciles también porque uno, cuando es jugador, la familia lo sufre y escucha muchas cosas”, expresó, en referencia a las críticas que recibió y que también repercutieron en su entorno.

Almada contó que buscó refugiarse en sus seres más cercanos para atravesar ese momento. “Traté de encerrarme con mi familia, mi mujer, y sabía que en algún momento todo el esfuerzo se iba a dar dentro de la cancha”, explicó. La respuesta llegó en una noche en la que River necesitaba de sus individualidades para sacar adelante un partido complicado y meterse entre los ocho mejores del Clausura.

En ese proceso, el futbolista también destacó el respaldo recibido durante su paso por la Selección argentina. “Me ayudó muchísimo el apoyo de Scaloni y estar en la Selección esos días, así que estoy muy feliz, muy contento”, reconoció. El acompañamiento del entrenador y la convocatoria al seleccionado fueron un impulso en medio de un período en el que había perdido confianza y buscaba recuperar su mejor versión.

Por último, agradeció el acompañamiento de los hinchas, que colmaron el Monumental y empujaron al equipo durante toda la tarde. “River siempre tiene que pelear todo. Nosotros vamos a dejar todo dentro de la cancha para darle una alegría a la gente, que se lo merece”, afirmó. Después de una jornada en la que volvió a ser determinante, Almada recuperó protagonismo y le dio a River una señal de cara a lo que viene: todavía está en carrera y quiere ser protagonista.