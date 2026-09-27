Alpine salió a respaldar a Colapinto tras el choque y lanzó un mensaje por los ataques en redes

El fuerte accidente protagonizado por Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán no terminó cuando los autos quedaron fuera de pista. El episodio continuó con una fuerte repercusión en las redes sociales, donde el piloto argentino recibió críticas luego de impactar contra su compañero de equipo, Pierre Gasly, en el reinicio de la competencia.

El choque también involucró a Lando Norris y terminó con los tres pilotos fuera de carrera. Para Alpine significó un golpe particularmente duro, ya que sus dos autos abandonaron cuando ambos se encontraban en condiciones de pelear por puntos.

Después del incidente, Colapinto no esquivó su responsabilidad. El argentino explicó que bloqueó los neumáticos durante la frenada y perdió el control del monoplaza. Además, pidió disculpas públicamente a Alpine, a Gasly y a Norris por las consecuencias de la maniobra.

Desde la escudería francesa, en tanto, Gasly reconoció que estaba muy decepcionado por el resultado, aunque señaló que el equipo deberá superar lo ocurrido y continuar trabajando de cara a la próxima competencia. El francés también confirmó que habló con Colapinto después del accidente y que aceptó sus disculpas.

El mensaje de Alpine ante la polémica

Con el correr de las horas, el accidente generó una importante discusión en redes sociales. Los mensajes contra Colapinto se multiplicaron y algunos usuarios fueron más allá de las críticas deportivas, con ataques dirigidos contra el piloto argentino.

En ese contexto, Alpine publicó un mensaje en sus redes para dejar en claro que las agresiones no tienen lugar dentro de la competencia. La reacción del equipo se produjo mientras continuaba el debate por la maniobra que terminó perjudicando a los dos pilotos de la escudería.

La situación también generó repercusiones dentro del ambiente de la Fórmula 1. Lando Norris cuestionó públicamente la maniobra y reclamó una respuesta más severa de los comisarios deportivos. La FIA, finalmente, determinó que Colapinto tuvo la mayor parte de la responsabilidad en el incidente y le impuso una penalización de cinco posiciones para la próxima carrera.

Un golpe inesperado para Alpine

Hasta el momento del accidente, Alpine tenía a Gasly en el séptimo puesto y a Colapinto cerca de las posiciones de puntos. El relanzamiento tras la salida del Auto de Seguridad cambió completamente el panorama.

Colapinto intentó avanzar en la primera curva, bloqueó durante la frenada y terminó golpeando el Alpine de Gasly. El impacto provocó además que el francés chocara contra el McLaren de Norris.

Así, lo que podía terminar con un resultado positivo para Alpine se convirtió en un doble abandono y en uno de los momentos más comentados del Gran Premio de Azerbaiyán.

Ahora, con la sanción confirmada y la polémica todavía presente en las redes, Colapinto tendrá que afrontar el próximo Gran Premio con cinco lugares de penalización en la grilla. Mientras tanto, Alpine deberá reconstruir el fin de semana y concentrarse en la próxima fecha de la temporada.

EL COMUNICADO QUE LANZARON POR REDES SOCIALES