Alpine salió al cruce de los mensajes de odio

Tras el GP de Azerbaiyán, que terminó con los dos autos de Alpine fuera de competencia debido a un grave error de Franco Colapinto, la escudería francesa emitió un nuevo comunicado para repudiar los abusos online y los comentarios de acoso emitidos en redes sociales y que también sufrió Pierre Gasly después del incidente que protagonizó con el argentino en la jornada pasada, en Madrid.

El accidente se originó en la vuelta 36, tras la reanudación de la carrera después del accidente que provocó Alex Albon, Colapinto llegó muy pasado a la primera curva y provocó un incidente. El argentino bloqueó y le terminó dando de lleno a Gasly, quien estaba en ese momento séptimo. También se involucró Lando Norris.

En España, Gasly no había dejado pasar a Colapinto cuando el piloto francés todavía debía pasar por boxes y por esa situación el piloto recibió amenazas en las redes sociales, tanto a él como a su familia, algo que también generó un fuerte repudio de Flavio Briatore.

“Como equipo, sentimos que es necesario volver a expresarnos sobre el odio y los ataques que circulan en Internet tras el Gran Premio de Azerbaiyán. No solo están dirigidos a uno de nuestros propios pilotos, sino también a miembros de la comunidad de la Fórmula 1, incluidos los medios, y a nuestros rivales en las pistas. Los errores ocurren cuando se corre al límite, y sin importar el resultado, nadie debería ser blanco de comentarios de odio o abuso”, comenzó el comunicado.

“Condenar el abuso en las redes sociales no apunta a ninguna base de fanáticos en particular ni a los seguidores de un equipo o piloto específico; se trata de algo universal que debe señalarse y reconocerse entre todos los fanáticos del deporte”, agregó. En otro pasaje reconoció que las agresiones a través de redes sociales se convirtieron en algo habitual en las últimas carreras y expresó su alineamiento con la Fórmula 1, la FIA y los otros equipos para erradicarlo.