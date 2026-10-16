Amplió la racha positiva y se trepó a lo más alto

Gimnasia sigue firme en la búsqueda de su objetivo de clasificar a las copas internacionales. A tres fechas del final de la fase de grupos, el equipo mens sana no solo se afirma en la Tabla Anual (hoy aparece en zona de Copa Sudamericana), sino que además, se convirtió en uno de los punteros del Grupo A con 22 puntos, igualando la línea de Central, Belgrano y Argentinos Juniors.

Y todo esto fue producto de la gran victoria de anoche en Parque de los Patricios sobre Huracán por 2-1, resultado que, además, le permite ampliar su racha positiva, ya que alcanzó los siete encuentros sin derrotas, con tres triunfos y cuatro empates.

Antes del comienzo de este compromiso, el Lobo llegaba con cuatro empates al hilo, pero se cortó con los tres puntos sobre el Globo.

Gimnasia, de acuerdo a lo que marcan las estadísticas, no pierde desde la sexta fecha, cuando cayó en el estadio Juan Carmelo Zerillo ante su homónimo de Mendoza por 3-2.

Desde entonces, hilvanó siete partidos sin conocer la derrota, que comenzó en la séptima fecha con la victoria por 2-1 sobre Rosario Central, en el Gigante de Arroyito.

Luego llegó el triunfo sobre Tigre (2-1), y los empates ante Argentinos Juniors (1-1), Banfield (2-2), Independiente Rivadavia (1-1) y Atlético Tucumán (1-1). La próxima presentación del equipo de Ariel Pereyra será el viernes que viene frente a Sarmiento, en el Bosque.