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DE BOCA A ZARAGOZA

Ander Herrera, a la Tercera de España

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Por Redacción

El español Ander Herrera, que militó en Boca hasta la rescisión de su contrato el mes pasado, fichó por el club en el que se formó, el Real Zaragoza, anunció ayer el histórico equipo español, descendido la pasada temporada a la Tercera división.

Herrera, que cumplirá 37 años dentro de un mes, regresa así al club en el que se formó desde los 11 años, y del que salió en 2011 rumbo al Athletic Club.

Su brillante rendimiento en el centro del campo del conjunto vasco le abrió las puertas para fichar por el Manchester United y el PSG, desde el que regresó al Athletic Club para una segunda etapa que cerró con el título de la Copa del Rey en 2024.

Herrera siempre había mostrado su deseo de recalar algún día en el fútbol argentino y vio cumplido su sueño al fichar por Boca a comienzos de 2025. Su estadía estuvo marcada por las lesiones musculares.

En el epílogo de su carrera regresa al club de su corazón, que vive el momento más crítico de su historia tras su descenso la pasada temporada a Primera Federación, la tercera categoría del fútbol español.

“El regreso de Ander es una inequívoca muestra de sentimiento de pertenencia y supone la vuelta de un zaragocista en un momento deportivo clave para el futuro de la entidad”, escribió el Real Zaragoza en un comunicado, en el que precisó que el centrocampista firmó por un año.

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