Como parte de lo que es la previa en cada final, no sólo de la Copa Libertadores, si no desde hace tiempo de campeonatos como la Copa del Mundo y la Champions League, la Conmebol decidió desde hace tiempo replicar esta acción y elegir representantes de ambos equipos para que ingresen con el trofeo en cuestión a la cancha y lo depositen allí.

En esta ocasión no fue la excepción y por el lado de Estudiantes los encargados de hacerlo fueron Mariano Andújar y Mauro Boselli, arquero y uno de los delanteros integrantes del equipo de Alejandro Sabella que conquistó el tetracampeonato tras empatar en cero en el estadio Ciudad de La Plata y derrotar en el Mineirao a Cruzeiro 2-1, para escribir uno de los capítulos más épicos de la historia moderna albirroja.

Ambos vestidos de traje, salieron del túnel principal del estadio Centenario y ante la ovación de los miles de hinchas pincharratas levantaron el máximo trofeo a nivel clubes del fútbol sudamericano.

Sin lugar a dudas, uno de los momentos más emotivos de la tarde de Montevideo, con dos de los máximos ídolos albirrojos en el campo de juego exhibiendo la copa que el Pincha supo levantar no sólo en 2009, si no también en 1968, 1969 y 1970 en el pasado, que tuvieron también al estadio Centenario como protagonista en aquel tricampeonato pincharrata.

Segundos después, el arquero y delantero que también fueron parte fundamental en la coronación de la Copa Argentina 2023 que dio inicio a una gran era de la mano de Eduardo Domínguez, le pasaron la Copa Libertadores a dos representantes de Palmeiras, que hicieron lo propio pero mostrándolo a la parcialidad de la escuadra paulista.

Esto, también, formó parte del reconocimiento que, por el lado del club, se llevó adelante con los integrantes de los distintos planteles campeones a nivel continental que viajaron con la delegación y estuvieron presentes en el hotel junto a los futbolistas dirigidos por Alexander Medina, como Federico Fernández, Leandro “Chino” Benítez, Enzo Pérez y Rodrigo Braña, de aquel conjunto de 2009, sumado a Gabriel Flores y Carlos Páchame, integrantes de la época dorada de la que disfrutó el León de la mano de Osvaldo Zubeldía como DT, donde también se coronó campeón del mundo ante el Manchester United en Old Trafford.

De esta manera, en un contexto, donde cada vez más se crítica las distintas organizaciones que llevan adelante la planificación con artistas, homenajes y shows en la previa a cada final, esta acción que tuvo a Mauro Boselli y Mariano Andújar volviendo a pisar el césped del estadio donde en 2009 supieron vencer en primer lugar en cuartos de final a Defensor Sporting y en semifinales a Nacional, fue bien recibida por aquellos hinchas y aquellos futboleros que siguieron la final continental en Uruguay.

Los integrantes de aquel plantel de Sabella y un emotivo momento en el Centenario

Algo que también sirvió como reconocimiento a la trayectoria de dos futbolistas que supieron escribir páginas doradas de la historia pincharrata tanto en 2009 como en 2023, pero que también dejaron su marca a nivel individual tanto en el arco como en la delantera estudiantil, disputando gran cantidad de partidos, aportando vallas invictas y goles en instancias definitorias, quedando plenamente identificados con los colores rojo y blanco, pese a haber nacido en Huracán y Boca, respectivamente.

Así, en los minutos previos ya hubo lugar para que los fanáticos albirrojos que estaban en el estadio como aquellos que lo siguieron en otros lugares, se emocionaran minutos antes de que Jesús Valenzuela diera la orden para que comience a rodar la pelota en la final disputada en este ocasión en territorio charrúa, como ocurrió en su momento en la edición 2021.