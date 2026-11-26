Mariano Andújar y Mauro Boselli, dos de los máximos referentes de la conquista de 2009, serán los encargados de ingresar al campo de juego con el trofeo de la Copa Libertadores por el lado de Estudiantes en la previa de la final ante Palmeiras, este sábado en Montevideo.

Respecto al arquero, en la edición N°50 de la competencia, batió el récord de minutos invictos en el arco en esa competencia internacional, superando la marca que ostentaba Hugo Gatti. El exarquero de Huracán estuvo más de 800 minutos sin recibir goles y nunca recibió goles en condición de local.

El invicto comenzó después de la derrota por 1-0 ante Deportivo Quito que significó la salida de Leonardo Astrada y la posterior llegada de Alejandro Sabella. A partir de ese momento, llegó a estar ocho partidos sin recibir goles hasta que Alexander Medina (hoy DT del Pincha) rompió la racha en el triunfo del Pincha ante Nacional por 2-1 en Montevideo en la vuelta de las semifinales.

Por su parte, Boselli fue también una figura trascendental dentro del equipo que logró la cuarta Copa Libertadores. El delantero se convirtió el máximo goleador de la edición con ocho goles (sobre quince partidos disputados) y anotó uno de los goles decisivos en la final ante Cruzeiro en Belo Horizonte.

De esta forma, el arquero y el delantero campeón en 2009 cumplirán con el acto protocolar que implementó la Conmebol a partir del 2019 cuando se comenzó a disputar una final única.

El trofeo ingresa al campo de juego minutos antes del pitazo inicial en manos de leyendas del fútbol sudamericano o ídolos vinculados a los clubes finalistas. Asimismo, queda exhibido en un atril especial al costado del túnel de salida. Los titulares de ambos equipos pasan justo al lado de la copa al saltar al campo de juego durante la ceremonia protocolar y los himnos.