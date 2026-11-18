El mediocampista de River Aníbal Moreno será intervenido quirúrgicamente a raíz de la discopatía lumbar que arrastra desde hace meses y le impide jugar con regularidad para el equipo de Leonardo Ponzio.

La recuperación del ex Palmeiras demandará un largo tiempo y la intención del “Millonario” es que se sume a la pretemporada de enero, por lo que no estará en todos los playoffs del Torneo Clausura.

Moreno disputó apenas seis partidos del Torneo Clausura, -de 16 posibles- un encuentro de Sudamericana y uno de Copa Argentina en todo el semestre. La intención del cuerpo médico era probar “bloqueos” para no tener que operarlo y que pueda recuperarse mediante la kinesiología.

Sin embargo, Moreno no respondió bien a los tratamientos y ahora se barajó positivamente la instancia en el quirófano, que lo mantendrá al margen de las canchas un tiempo más. Su último partido fue ante Racing en el Monumental el pasado 25 de octubre.

En ese encuentro, solamente disputó 17 minutos antes de salir reemplazado por Lucas Silva, debido a molestias en la zona de la espalda donde tiene la lesión.

Además, River sumó otra mala noticia, ya que Fausto Vera tiene una tendinitis en el pie derecho. El mediocampista, reemplazante natural de Moreno, se había recuperado de un desgarro en el isquiotibial de esa misma pierna pero por esta nueva molestia su presencia ante el Granate es una incógnita.

Así, Ponzio debe recurrir nuevamente a los juveniles. Lucas Silva y Santiago Espíndola, quienes pelearán por un lugar en el equipo titular en el partido de los octavos de final del Clausura.