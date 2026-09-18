Annese y Álvarez aportaron medallas

Los remeros del Club de Regatas La Plata, Agustín Annese y Fernando Álvarez consiguieron la medalla de bronce en la prueba de dos remos largos sin timonel masculino dentro de una nueva jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026; mientras que también alcanzaron la plateada en del ocho remos largos con timonel.

En lo que tiene que ver con la competencia de dos remos largos sin timonel, Annase y Álvarez se subieron al tercer escalón del podio detrás de los remeros de Chile (César Abaroa y Marcelo Poo) y Uruguay (Leandro Rodas y Luciano García).

Por su parte, en lo que respecta a la prueba de ocho remos largos con timonel compartieron el bote para alcanzar el segundo lugar: Fernando Álvarez, Joel Romero, Joaquín Riveros, Agustín Annese, Ignacio Pacheco, Máximo Pacheco, Emiliano Calderón, Martín Mansilla y Anika Fucile como timonel; mientras que la medalla dorada en dicha disciplina quedó en manos de El oro fue para Uruguay.

En esta carrera en particular tuvo un inicio exigente por las condiciones del agua. “Estuvo muy movido. Había muchas olas, sobre todo el primer tramo”, contaron. Argentina logró mantenerse dentro del pelotón y, después de los mil metros, comenzó a recuperar terreno hasta alcanzar a Chile en los metros finales. Al llegar al puente todavía no sabían cómo había terminado la prueba, pero finalmente conocieron el resultado: segundo puesto y medalla de plata.

Los remeros también resaltaron el papel de Anika Fucile, encargada de marcar el ritmo y guiar al bote durante toda la competencia. “El mayor mérito se lo debo a ella”, señalaron, al explicar que la timonela fue fundamental para indicar cuándo acelerar y cómo afrontar cada tramo. Además, recordaron que en los Juegos de Asunción habían terminado cuartos, por lo que consideraron la nueva medalla como un crecimiento importante.

Hubo además un detalle especial en la celebración. Ignacio Pacheco llevó un pan dulce con el nombre “Ignacio”, que había conseguido a través de su vínculo familiar con el Padre Ignacio Peries. Según contó, su madre es amiga del padre Ignacio y le pidió que bendijera el pan dulce para este momento. El gesto acompañó una jornada que el equipo argentino cerró con una medalla de plata y el orgullo de haber dejado al país entre los primeros puestos.

Las competencias de remo se llevan a cabo en las aguas de la Laguna Setúbal, que se encuentra en cercanías de la ciudad de Santa Fe.