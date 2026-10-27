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Ansiedad Pincha: cuántas entradas populares podrá vender Estudiantes para la Final de la Copa Libertadores 2026 en Montevideo

Según pudo saber EL DIA de fuentes dirigenciales, Estudiantes y Palmeiras tendrán disponibles unas 11.000 entradas populares cada uno. Las plateas se venderán a través de Conmebol, que anunció novedades para este miércoles 28 de octubre.

Por Redacción

La cuenta regresiva para la gran final de la Copa Libertadores ya se vive con ansiedad entre los hinchas de Estudiantes. Mientras se ultiman los detalles de organización para el partido ante Palmeiras, comienzan a conocerse precisiones sobre la distribución y la venta de entradas para la definición en Montevideo.

Según pudo saber EL DIA de fuentes dirigenciales, tanto Estudiantes como Palmeiras tendrían disponibles para vender unas 11.000 entradas populares, correspondientes a la Categoría 3. Las cabeceras Colombes, en el sector norte, y Ámsterdam, en el sector sur, tienen actualmente una capacidad habilitada para unos 13.900 espectadores cada una.

En las últimas horas, dirigentes del Pincha mantuvieron una reunión con representantes de Conmebol como parte del protocolo organizativo de la final. Además de las populares, Estudiantes podría contar con algunas plateas para comercializar entre sus hinchas, aunque por el momento no se informó cuántas estarán disponibles.

En cuanto a las plateas de las categorías 1 y 2, que son comercializadas directamente por Conmebol, el sitio oficial de venta de entradas, libertadores.eleventickets.com, anunció que este miércoles 28 de octubre habrá novedades.

Un esquema que se repite en las finales continentales

De confirmarse esta modalidad, la distribución seguiría el esquema aplicado en las últimas finales continentales disputadas por equipos argentinos que a su vez enfrentaron a brasileros. En 2023, cuando Boca enfrentó a Fluminense en el Maracaná por la Libertadores, el club xeneize comercializó entre sus socios únicamente las entradas populares de su cabecera.

Algo similar ocurrió en 2024, cuando Racing disputó la final de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro en Asunción: la Academia vendió sus entradas generales, mientras que las plateas quedaron a cargo de Conmebol.

Ese mismo sistema se utilizó en la final de la Sudamericana de 2025, cuando Lanús enfrentó a Atlético Mineiro también tuvo a su cargo la venta de las populares y el organismo sudamericano comercializó las plateas.

Con la final cada vez más cerca, los hinchas de Estudiantes esperan ahora precisiones sobre los cupos definitivos, los precios y el mecanismo de compra para acompañar al equipo en la definición continental.

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