Apelaron la sanción de Paredes de diez partidos

Mientras el foco de la Selección estuvo puesto en lo que fue el amistoso de anoche ante Bolivia, desde AFA trabajan por el futuro del plantel de la Albiceleste.

Así, luego de que tanto Leandro Paredes como el entrenador del combinado nacional, Lionel Scaloni, aseguren que la historia del mediocampista en el equipo no está terminada, desde el departamento de legales de la casa madre del fútbol argentino presentaron una apelación oficial para reducir al mínimo la sanción de 10 partidos que recibió el jugador de Boca, después de los disturbios en la final del Mundial 2026.

Con la firma del Asesor Legal de AFA, Andrés Patón Urich, y el abogado especializado en Derecho del Deporte, Ariel Reck, la entidad madre del fútbol argentino hizo oficial ante FIFA la apelación para reducir la sanción que recibió Paredes. En concreto, la intensión de AFA es que Paredes solo deba cumplir tres partidos, el mínimo para el caso, como consecuencia de las peleas con los jugadores de España en la final del último Mundial.

Según trascendió, el énfasis de la apelación de Argentina estuvo en torno a que la sanción que recibió el mediocampista fue “muy por encima del promedio” ante situaciones similares con capitanes o referentes de otros seleccionados. Así, si acaso el petitorio llegara a buen puerto, el jugador de Boca entonces cumpliría con la sanción en esta triple fecha de amistosos, ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, dado que los tres fueron aceptados como Clase A.

Por lo pronto, Argentina deberá esperar entre 20 y 25 días para conocer el resultado de su apelación, por lo que la noticia llegará una vez terminados los tres partidos de esta fecha.

Pero, si acaso el pedido resulta satisfactorio, Paredes podrá entonces ser convocado en noviembre, para la última fecha FIFA del año.