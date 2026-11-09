Aporte de Mac Allister y triunfo del Liverpool

Liverpool derrotó con autoridad por 3 a 1 en su visita al Crystal Palace y escaló hasta la cuarta posición de la Premier League para seguir prendido en la lucha por el campeonato inglés.

El campeón del Mundo Alexis Mac Allister, el alemán Florian Wirtz y el sueco Alexander Isak convirtieron los tres tantos para los Rojos, mientras que Eddie Nketiah, de penal, descontó para el conjunto local.

Por otro lado, Sunderland dio la gran sorpresa de la fecha al derrotar 1 a 0 al Chelsea, algo que cortó una racha de siete partidos sin ganar que lo dejó en el fondo de la tabla.

Por su parte, el Brighton derrotó como local al Brentford y se mantuvo como único escolta del Arsenal, a cinco puntos, mientras que Bournemouth venció como visitante por 2 a 1 a Ipswich Town.

En tanto que en Manchester se disputó el partido de la fecha con una lluvia de goles. El United igualó 4 a 4 frente al Aston Villa en Old Trafford. Los Villanos comenzaron ganando, pero antes del cierre de los primeros 45 minutos, los Diablos Rojos sellaron el empate. En el complemento la visita volvió a sacar ventaja de dos goles, pero en tiempo agregado, una vez más, el Manchester decretó el 4 a 4. Con este resultado, los dirigidos por Michael Carrick se mantienen en puestos de descenso.