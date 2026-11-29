Sin la gloria que tanto soñó y, tampoco, sin escuchar reproches de sus hinchas que lo aplaudieron cuando terminó el partido. Triste sí, pero con la conciencia tranquila de haber luchado siempre para maquillar la falta de juego asociado que nunca le permitió sentirse cómodo en el desarrollo de un pleito al que le faltaron ribetes brillantes.

La memoria colectiva roja y blanca recordará con una sonrisa de aprobación el recorrido más que meritorio que supo construir demostrando siempre que le importaba mucho lo que estaba disputando. Más allá de diagnósticos repletos de matices subjetivos, siempre fue un equipo serio. Del primer al último minuto en que defendió el escudo y su tan rica historia en la deseada órbita de la Conmebol.

Se observó otra floja prestación de quien recibió una gran oportunidad por parte del técnico

El aplauso recíproco de jugadores e hinchada en plenos preparativos de la premiación paulista representa una postal que resume lo que piensan unos sobre otros. El plantel disfrutó el multitudinario apoyo y la incondicional lealtad de su gente; y ellos, los que viajaron a esta tierra uruguaya de las más diversas formas, se unieron en una palabra que, lamentablemente, hoy tanto no se usa y es gracias.

PERMEABLE POR LA BANDA QUE NO SUPO CUIDAR BIEN BENEDETTI

El capítulo inicial dejó conformes y entusiasmados a los que se hacen llamar integrantes de la “mancha verde”. Estudiantes, en cambio, lo único bueno que se llevó al descanso del entretiempo fue la igualdad parcial en cero.

Fueron muchos los hinchas que preguntaban con cierto tono de resignación por qué el Cacique había elegido a Benedetti para defender sobre la banda izquierda. La pregunta tenía fundamento; sus últimas actuaciones no habían sido convincentes. Ayer se observó otra floja prestación de quien recibió una gran oportunidad por parte del técnico. Su salida estaba cantada más temprano que tarde durante el complemento y así sucedió. La apuesta del entrenador salió mal, no resultó y fue un tema muy comentado en la tribuna.

LOS QUE ENTRARON TAMPOCO APORTARON ALGUNA SOLUCIÓN

Cuando al Pincha no le quedó otra alternativa que asumir mayor protagonismo intensificando su propuesta de ataque, llegó la meritoria atajada de Carlos Miguel ante la media chilena de Carrillo y muy poco más.

Seguramente, Alexander Medina recibirá algunas críticas, pero el ambiente deja la sensación que su ciclo como conductor continuará.

No logró lo que soñó, igualmente, quedará perpetrado en los archivos que peleó siempre

La renovación del plantel también será un tema de genuino debate popular. Algunas salidas parecen certificadas y otros casos merecen una exhaustiva evaluación.

Estudiantes es subcampeón del torneo que más le seduce jugar. No logró lo que tanto soñó, igualmente, quedará perpetrado en los archivos que peleó siempre. Con argumentos tan dignos como elogiables.

Ahora llegará un tiempo de balance ineludible sobre diferentes cuestiones. La política de implementación de recursos también será una cuestión a consensuar para el próximo almanque. Insistirá o no el gobierno de la institución en la búsqueda de recursos potentes? Sebastián Verón querrá ir por la gloria que esta vez no alcanzó. El tema será el camino que está dispuesto a transitar como máxima autoridad del club.