Los dirigidos por Diego Placente, igualaron 3-3 con Dinamarca y se metieron en la siguiente ronda de la Copa del Mundo de la categoría que se disputa en Qatar. La albiceleste se clasificó con cuatro puntos en segundo lugar del grupo C.

En un encuentro que comenzó complicado para la Selección Argentina, ya que se fue al descanso 2-0 abajo por los goles de Noah Madsen y Ekene Chukwuani para los daneses, en el complemento la historia cambió y con la aparición de Giovanni Baroni a los 58’ y de Juan Cruz Policella logró llegar a la igualdad.

Con la igualdad tras ir dos goles arriba, el combinado europeo sintió el golpe y a los 68’ diría presente Alan Alcaraz para poner en ventaja por primera vez en el duelo a Argentina, que con la reacción en la última etapa parecía que se encaminaba a lograr su segunda victoria del Mundial. Sin embargo, diez minutos después, Omran Khatar pondría cifras definitivas, para que daneses y argentinos repartan puntos.

El once argentino fue: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Mateo Mendizabal, Alex Cardozo, Bautista Giménez, Simón Escobar; Giovanni Baroni, Matheo Benítez, Marcos Ortiz; Juan Policella y Alan Alcaraz.

De esta manera, tras caer 2-0 en el debut con Australia y ganarle a Mozambique 2-1, el equipo de Placente, pese a igualar en puntos con el conjunto africano, se clasificó por haberlo vencido en el duelo directo entre sí.

Ahora, ya instalado en la próxima ronda de la Copa del Mundo que se disputa en tierras asiáticas, aguarda para conocer a su rival.